Кравенко сообщила о скандальном поведении Васильева на съемках Сватов

Татьяна Кравченко в интервью "Собеседнику" рассказала о скандальном поведении своего коллеги по "Сватам" на съемках комедийного сериала.

Речь идет об Анатолии Васильеве, которого вычеркнули из сценария из-за того, что тот постоянно устраивал ссоры с режиссером многосерийной картины Андреем Яковлевым.

Актер был недоволен низким качеством материала для съемок.

Кравченко утверждает, что артист превратил работу для всех коллег в мучение. Актриса сообщила, что, когда Васильева убрали, все вздохнули полной грудью.

В остальном актерский состав был, что надо.