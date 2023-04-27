Доктор Кашух объяснила, почему нежелательно закусывать спиртное шашлыками

Спиртное в сочетании с жирным мясом чревато повреждением поджелудочной железы, рассказала "Известиям" гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам доктора, лучше всего на пикнике обойтись вообще без алкоголя. Особенно - если имеются острые или хронические болезни пищеварительной системы, проблемы с сердцем, сосудами.

Алкоголь выводит воду со многими полезными веществами. Под влиянием спиртного хуже всасываются витамины, и шашлык вместе с жирным мясом может быть причиной болезней поджелудочной железы.

Что касается непосредственно шашлыка, лучше для него использовать нежирное мясо и маринад собственного приготовления. Шашлык нужно жарить до полной готовности - это проверяют по прозрачному соку, вытекающему при надрезе.

Важно также, чтобы мясо не подгорало. По словам гастроэнтеролога, в хрустящей корочке есть множество веществ, повышающих вероятность рака.

Есть шашлык надо медленно, хорошо прожевывая и останавливаясь при возникновении чувства насыщения. За раз нужно съедать порцию размером с ладонь. К шашлыку также должно прилагаться много овощей, зелени и фруктов.