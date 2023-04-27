МИД РФ вручил ноту протеста послу США в Москве Линн Трейси

В российском МИДе уточнили, что причиной официального демарша с вручением ноты протеста Трейси стала невыдача Штатами виз российским журналистам.

Отмечается, что решение посольства Соединённых Штатов не выдавать визы представителям российских СМИ не останется без ответа.

Ввиду сложившейся ситуации, российское внешнеполитическое ведомство отклонило запрос на консульское посещение 11 мая задержанного по обвинению в шпионской деятельности гражданина США Эвана Гершковича.

Кроме того, Министерство иностранных дел России разрабатывает другие возможные ответные меры на саботаж США.