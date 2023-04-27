Следом за Блиновской: полиция в России проводит проверку еще одной блогерши-марафонщицы

С задержанной сегодня российским блогером Блиновской вряд ли кто-то может тягаться. Тем не менее, ее коллега Анастасия Юрченко (она же - Дорего и специалист «жизни в наслаждении и удовольствии») имеет сотни тысяч подписчиков, сообщает Супер.ру.

Но за участие в своих проектах она тоже берет немало: 23 тысячи российских рублей. Как сообщает Shot, это и обусловило интерес полиции к Анастасии. А поводом стало заявление одной из подписчиц Юрченко.

Купившая у Анастасии курс москвичка обвинила девушку в том, что после марафона не наполнилась женской энергией и не притянула денежный поток.

А инстадива ей обещала, что после обучающего курса «Метод Дорего» девушка перестанет себя обесценивать и пробьет свой финансовый потолок. Мало того - встретит также мужчину, который будет ее любить и носить на руках.

Обида была такой сильной, что участница марафона пошла в полицию, где заявила, что продавцы своих обещаний не выполнили и теперь не выходят на связь.