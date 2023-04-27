Танцевальные марафоны, как их ещё называли «ночной клуб бедняка», появились в Америке 20-х годах прошлого века, как невинное развлечение

В 1929 году страну настигла Великая Депрессия из-за биржевого краха, миллионы людей бродили в поисках хоть какой-то работы. В это время танцевальные марафоны приобрели одну из отвратительнейших форм в индустрии развлечений, где одни пытались выжить, а другие за этим наблюдали.

В 30-х годах это был весьма выгодный бизнес, около которого кормились музыканты, медики, официанты и др.

Призы для победителей варьировались от 1 до 5 тысяч долларов, что было в те времена целым состоянием. Но большинство принимали участие в марафоне за возможность иметь крышу над головой. Питание и медицинское обслуживание.

Многие обеспечивали своё существование тем, что перемещались од одного конкурса к другому, в ожидании, что их заметят и предложат работу по контракту, но таких было единицы.

Публика валила на марафоны охотно, выбирала любимчиков, делала ставки, нанимались даже подставные пары, которые устраивали драки.

Устроители придумывали и другие развлечения, давая измождённым конкурсантам всё новые задания. Несколько участников таких танцев умирали прямо на тацполе, другие – после, от длительного отсутствия сна.

К концу 30-х годов такого рода мероприятия превратились в самый настоящий кровавый бизнес и власти большинства штатов его запретили.