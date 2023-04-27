Ушел из жизни актер Басилашвили

Евгений Басилашвили ушел из жизни 26 апреля в Волгограде на 82-м году жизни. Причины смерти заслуженного артиста Грузинской ССР, доцента ВГИИК не уточняются, сообщает Экспресс газета.

О трагедии первой рассказала одна из подопечных знаменитости.

Мой великий мастер, Евгений Леонович Басилашвили. Большой профессионал своего дела. Вы научили меня жить, видеть бесконечно много прекрасного. Ваш жизненный опыт для меня стал огромным жизненным уроком. Я очень благодарна вам за все, что вы сделали для меня. Царствие Вам небесное. За все спасибо, - написала актриса Татьяна Глущенко на странице в соцсети.

Позже печальную новость подтвердили и в официальной группе ВГИИК. Коллеги Басилашвили подчеркнули, что артист был одним из ярких представителей театрального мира России.

Евгений Леонович был актером и преподавателем, режиссером и членом Союза театральных деятелей России.