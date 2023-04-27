TRT: Эрдоган провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным

В свою очередь, канцелярия президента Турецкой Республики сообщила, что в ходе состоявшегося телефонного разговора Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Украине.

Кроме того, президенты оценили возможность продления Черноморской зерновой инициативы, которая была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле.

Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по зерновой сделке и поработать над новыми инициативами.

Накануне сообщалось, что турецкий лидер намерен вновь предложить президенту России Владимиру Путину посредничество по Украине.