Бывалый огородник рассказал, как фурацилин помогает бороться с фитофторой

Фурацилин отлично помогает в борьбе с фитофторой, как его использовать, рассказал огородный эксперт.

Фитофтору вызывают патогенные микроорганизмы, на которые губительно действует препарат.

Разведите в литре воды одну таблетку, опрыскайте пораженные растения. Для большего эффекта добавляем липнущие, клейкие вещества, например, шампунь от блох.

Он также уничтожает паутинных клещей.

Обработка проводится в сухую безветренную погоду, опрыскивать нужно в зоне побегов и листьев с обеих сторон, стволы деревьев тоже.

Повторная обработка делаетс через 2 недели.

Для профилактики нужно опрыскивать растения, когда начинается цветение, потом при появлении завязей, через 2 недели делаем последнюю обработку.

Если нужно обеззаразить многолетнее растение, делаем четвертую обработку осенью, когда ночью начинает холодать.

Разводить фурацилин нужно в горячей воде, концентрат может храниться долго, весь сезон. По мере необходимости его разбавляем и пользуемся. Держать емкость нужно в темном месте.

Применять препарат можно в начальной стадии заболевания или для профилактики. Но при запущенных формах растению уже помочь нельзя.