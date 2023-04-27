Путин заявил о вхождении Турции в клуб развитых стран после регистрации АЭС «Аккую»

Вхождение Турецкой Республики в клуб развитых стран, по мнению российского лидера, произошло с регистрацией АЭС «Аккую» в качестве ядерного объекта.

Путин подчеркнул факт того, что технически АЭС «Аккую», сооружающаяся по российскому проекту, оснащена самым новым и безопасным оборудованием в мире.

В свою очередь, президент Турции сообщил, что все блоки станции будут введены в эксплуатацию к 2028 году.

Напомним, Эрдоган и Путин в 2018 году по видеосвязи дали начало строительству АЭС «Аккую», в то время как соглашение об её строительстве было подписано в 2010 году.