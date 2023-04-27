Эксперт Ситнов объяснил, как понять, что смартфон взломан

Постоянные "торможения", быстрая разрядка и появление в телефоне скриншотов, непринадлежащих хозяину гаджета, могут свидетельствовать о том, что устройство взломано.

Такими наблюдениями поделился эксперт и педагог школы программистов в столице РФ Кирилл Ситнов.

Специалист утверждает, что гаджет "виснет" без конца по причине присутствия ПО (программного обеспечения) извне. О сторонних фоновых процессах говорит и без конца разряженная батарея смартфона.

Также он обратил внимание на наличие сегодня кейлогеров (ПО, с помощью которого можно заполучить доступ к экрану или микрофону). В этом случае в смартфоне часто появляются скриншоты, происхождение которых непонятно.