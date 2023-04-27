Блиновская пыталась подкупить следователя, предлагая ему 10 000 000 $

Основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская хотела подкупить следователя при пересечении границы России. Она предлагала человеку в погонах 10 000 000 у. е.

Известно, что изначально блогер предложила следователю 5 000 000 долларов, чтобы тот оформил на нее подписку о невыезде. Позднее пыталась соблазнить сотрудника МВД 10 000 000, призывая не блокировать ее деятельность в стране.

Государственный служащий отказался от предложения, а также завел на нее еще одно уголовное дело о взятке должностному лицу.

Блиновскую задержали сегодня (27 апреля) утром по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере. В особняке арестованной позднее был проведен обыск.