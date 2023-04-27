Умер звезда «Секретных материалов» Джерри Спрингер

Это трагическое известие подтвердили родные покойного. Они уточнили, что Спрингер умер в своем доме в Чикаго, сообщает СтарХит.

В основе успеха Джерри было умение общаться с людьми - во всем, чем бы он занимался, будь это политика, радиовещание либо просто случайная встреча с поклонниками. Он незаменим. Наша потеря болезненна, но память о его сердце, интеллекте и юморе будет жить, — сказали родственники телеведущего.

Звездный телеведущий вел передачу «Шоу Джерри Спрингера», которая просуществовала почти три десятка лет. Программа имела большой успех благодаря обсуждению острых тем. Иногда в студии даже случались драки.

Спрингер также снимался в кино и сериалах. Его можно видеть в таких фильмах, как «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», «Сабрина — маленькая ведьма», «Секретные материалы» и других.

Ранее, в семидесятых, артист занимался политикой и был мэром Цинциннати.