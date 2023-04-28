Китайские самолеты и военные корабли маневрируют вблизи Тайваня

По данным тайваньского министерства обороны в пятницу, 28 апреля, 38 истребителей и других военных самолетов летали недалеко от острова.

Это был крупнейший военный маневр Китая в регионе после крупных учений, имитирующих блокировку Тайваня в начале апреля. Эксперты видят в этом демонстрацию силы со стороны Китая.

Кроме того, до раннего утра пятницы в этом районе были замечены шесть кораблей ВМС Китая.

Министерство сообщило, что девятнадцать военных самолетов пролетели над центральной линией Тайваньского пролива, отделяющего Тайвань от материкового Китая.

Напомним, что по соглашению с Южной Кореей США направляют в регион АПЛ типа «Огайо» с баллистическими ракетами морского базирования Трайдент2, способными нести ядерные боеголовки.