Дачный эксперт объяснил, как решить проблему желтеющих и опадающих завязей огурцов

Среди возможных причин пожелтения и опадания завязей можно назвать неправильный температурный режим. Проблема возникает при показателях около +30 или ниже +15 градусов.

Чтобы сохранить завязи, поддерживайте температуру в пределах ниже +30 днем и выше +15 ночью.

Недостаточное питание тоже может вызвать потерю завязей. При этом у огурцов начинают желтеть нижние листья, верхние же приобретают более темный окрас.

Такие признаки говорят о нехватке фосфора. Когда листики покрываются желтой, подсохшей каемкой, значит, им срочно надо давать калий.

Внесите сульфат калия, хватит одной ложки на ведро теплой воды. На каждый куст распределяем по пол литра, можно опрыскивать по листам, уменьшив концентрацию в 2 раза.

Плохой полив - еще одна причина описанных выше проблем. Огурец, который сам почти весь состоит из воды, очень любит влагу.

Трудно даже сказать, что ему нужнее, влага или питание.

Поливайте огурцы каждый день, особенно не обделяйте растения вниманием в жаркие сухие дни. Когда стоит прохладная погода, делаем поливы утром, в жару - вечером.

Для тех, кто не может регулярно появляться на даче для поливов, можно рекомендовать мульчирование. Укройте огурцы скошенной травой, и влага будет сохраняться в земле дольше.

Нельзя забывать и о таком важном факторе, как перегруженность растения побегами.

Такие огурцы не смогут дать богатый урожай, они начнут сбрасывать завязи из-за невозможности "прокормить" все "потомство". Особенно это касается растений, обитающих на бедном грунте.

Решается проблема "ослеплением" - так называется специальная процедура с выламыванием лишних боковых побегов из пазух крупных листьев, расположенных снизу на главном стебле.

Убираем все побеги до шестого листа. Манипуляции выполняются для тепличных растений или тех, что закреплены на шпалерах в открытом грунте.