В Беларуси увеличиваются размеры пособий семьям, воспитывающим детей, с 1 мая

Новые размеры будут действовать с 1 мая по 31 июля 2023 года, говорится в сообщении.

На первого ребенка единовременное пособие составит 10 БПМ (3 521,30 руб), а на второго и последующих детей - 14 БПМ (4 929,82).

Женщины, ставшие на учет в период до 12-недельного срока беременности, получат 100% БПМ (352,13).

«Семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет ежемесячно будут выплачивать 50% БПМ (176,07)», - говорится в сообщении.

Увеличены соответственно и другие виды пособий на детей, в том числе на детей-инвалидов и инфицированных ВИЧ, предусмотренные законодательством.