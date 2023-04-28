Шахназаров призвал не вырезать сцены с критиками СВО из советских и российских картин

Карен Шахназаров дал интервью "Пятому каналу", высказавшись по поводу того, нужно ли вырезать из картин актеров, выступающих против СВО.

Режиссер убежден, что делать этого категорически нельзя, так как фильмы будут испорчены.

Что будет, если из "9 роты" убрать все сцены с Артуром Смольяниновым? По мнению кинодеятеля, вся работа над лентой пойдет насмарку. Такой подход он считает неправильным.

По мнению Шахназарова, любой российский гражданин вправе отстаивать свою позицию по тому или иному вопросу, но перечеркивать творчество артитов нельзя.

В пример, известная личность привел писателя норвежского писателя Кнута Гамсона, осужденного после 1945 года за сотрудничество с нацизмом. Книги же его издаются и они стоят того.

Глава съемочного процесса признался, что сам читает произведения выдающегося норвежца.