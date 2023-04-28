Сотрудница дома-интерната в Белыничах сняла с карт инвалидов более $12 тысяч

11:41 2023-04-28

Жительница Могилева стала фигуранткой уголовного дела после того, как разработала нехитрую систему обогащения за счет средств подопечных инвалидов, сообщает СК по Могилевской области.

«По данным следствия, 30-летняя жительница Могилева, работая в доме-интернате для инвалидов, проникала в кабинет одного из руководителей и пользовалась деньгами с банковских карт проживающих в учреждении недееспособных лиц», - сообщает источник.

Подследственная снимала в банкоматах наличность с карт и за несколько месяцев смогла «заработать» 35 000 рублей.

Отмечается, что администрация дома-интерната имеет право использовать средства своих подопечных лишь на определенный перечень товаров и услуг.