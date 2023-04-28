Дачный эксперт рассказал о собственных методах борьбы с паутинным клещом без химии

Прежде всего надо понять, кто именно занимается вредительством на вашей огуречной грядке и почему с огурцами творится что-то неладное.

Признаки присутствия

Первый признак - желтеющие листья и завязи.

По внутренней стороне листа появляется мелкая черная сыпь из крошечных точек. Это похоже на рассыпанный кофе.

Листики покрываются легкой паутинкой.

Если вы заметили покрывало из паутины на огурцах, значит, клещ обитает там не меньше недели. Борьбу надо начинать немедленно.

Что важно знать о клеще

Клещ защищен панцирем, поэтому не боится 90% инсектицидов. Убить вредителя можно лишь во взрослом возрасте. Обработки надо проводить как минимум 4 раза, каждые три дня.

К тому же клещ очень мелкий, хорошо переносится с одеждой по всей территории участка.

Обработав пораженные растения, нужно поменять одежду, а потом только заниматься грядками с другими овощными культурами.

Способы борьбы

Приобретая препараты от клеща, смотрите, чтобы там присутствовал аверсектин. Это самый важный компонент.

Одной обработкой не обойдетесь, нужно как минимум три. Если используете биопрепараты, они безопасны и позволяют лакомиться огурцами уже на другой день после опрыскивания.

Можно обработать растения обычным пивом, которое образует на теле клеща пленку. Она не дает вредителю дышать. Подойдет как темное, так и светлое пиво.

То же самое делает мыльный раствор, подсыхая, он формирует пленку на теле насекомого. Рекомендуется выбрать хозяйственное или дегтярное мыло.

Измельчаем на терке 50 г мыла, добавляем литр теплой воды. На одно ведро хватает двух кусков.

Победить клеща можно даже обычным сладким лимонадом. Проведите несколько обработок и забудьте о клеще напрочь.