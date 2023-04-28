Губин назвал творчество SHAMAN нафталином

Андрей Губин заявил, что в композициях Ярослава Дронова отсутствует новизна, необходимая для успеха на сцене.

Певец окрестил творчество коллеги "нафталином".

Критика Губина касается музыки к песням. Исполнитель убежден, что если мелодия - "старье", то текст уже не имеет значения.

Композитор считает, что необходимо удивлять зрителей, что он сам старается делать, создавая разную музыку.

Напомним, что самого Губина не видно, не слышно в последнее время. Музыкант утверждает, что страдает от серьезного неизлечимого заболевания.