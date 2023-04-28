Агата Кристи прожила счастливую жизнь с человеком, который был на 14 лет младше ее

Агату Кристи знают во всем мире как королеву детектива. Однако ее собственная жизнь была не менее интересной, чем ее произведения.

С первым мужем писательница прожила совсем недолго. В один прекрасный день он вдруг объявил ей, что полюбил другую женщину и поэтому уходит из семьи.

Но с уходом ему пришлось подождать, потому что Агата сама вдруг внезапно ушла из дома и пропала. Ее искали 11 дней, а когда нашли, оказалось, что она абсолютно ничего не помнит.

Женщина не знала, почему и как она оказалась в отдаленном отеле под чужим именем. Врачи списали это состояние на амнезию, которая была вызвана сильнейшим стрессом.

Через некоторое время в личной жизни писательницы произошла еще одна неожиданная история, связанная со вторым мужем. В 40-летнем возрасте, будучи абсолютно свободной женщиной, авантюрная по натуре Агата отправилась на раскопки с другом-археологом.

Ничто не предвещало глобальных изменений в ее личной жизни. Но внезапно на нее обратил пристальное внимание симпатичный молодой археолог Макс Маллоуэн, которому на тот момент было 26 лет, как и родному племяннику Агаты Кристи.

Пару настигла большая любовь, они поженились и счастливо прожили в браке целых 46 лет! И хотя Макс был тихим и скупым на проявление чувств, зато он был человеком дела.

Сильное мужское плечо - вот что нашла в нем Агата, которая до этого привыкла самостоятельно принимать все решения в своей жизни. Разница в возрасте не явилась препятствием для этой пары.

Наоборот, супруги были незаменимы друг для друга - за время брака Макс стал востребованным ученым, а Агата придумала одну из самых узнаваемых своих героинь - мисс Марпл, принесшую писательнице мировую славу.