Знающий цветовод рассказал об основном уходе за ирисами весной, чтобы радовали цветением

Итак, основные моменты ухода весной для тех, кто увлекается выращиванием ирисов, от опытного цветовода.

Сразу после зимы

Первым делом открываем корни, расположенные у поверхности, чтобы их прогрело солнце. Снимаем мульчу, чтобы лучше раскрыть корешки для весенних лучей. Мульча - это органика, которую ирисы не любят, поэтому весной ее надо убирать. Иначе есть риск образования гнили.

Ищем гниль

Весной обязательно проверьте корни на наличие мокрой гнили. Болезнь опасна и стремительно распространяется. Провоцировать гниль могут густота посадок, перебор с азотными подкормками.

Если ударят весенние заморозки, куст ослабнет и гниль быстро разойдется по всему растению, что приведет к гибели.

При незначительных поражениях можно попробовать лечить ирис на клумбе. Если ситуация серьезнее, то куст выкапывается и делается обрезка, срезы обрабатываем, можно активированным углем.

Подкармливаем

Подберите хорошее комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор, калий. Например, это может быть нитроаммофоска. Выбирайте тот вариант, в котором азота меньше, чем остальных компонентов.

Сделайте лишь одну подкормку весной, потом вносить удобрения не нужно до конца сезона. Маленькому кусту нужно половину ложки препарата, для большого берем 1-2 ложки. Нужно распределить гранулы по почве вокруг растения и слегка заглубить.

Деление ирисов

Делать это надо каждые три года. Если игнорировать процедуру, то цветы утрачивают былую яркость цветения.

Можно заняться этим весной, как только земля чуть прогреется. Слишком медлить не нужно, чтобы не развилась гниль. Но помните, ирисы, которые пересаживали весной, зацветут только на другой год. Оптимальный срок - лето, подождите окончания цветения и приступайте к делению.