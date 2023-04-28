Лукашенко снова заявил, что не хочет воевать

Соответствующее заявление Лукашенко опубликовано на официальном веб-сайте пресс-службы президента Республики Беларусь.

Белорусский лидер во время посещения города Ветка также тепло пообщался с местными жителями, признавшись, что не хочет воевать.

Данное признание вызвало аплодисменты среди присутствующих.

Лукашенко подчеркнул, что Гомельская и Брестская области стали прифронтовыми, однако это не значит, что кто-то нападёт на граничащие с Украиной регионы Беларуси.

«Всегда говорю: лучше в поле воевать, чем там. Вы это лучше меня знаете», — подытожил белорусский лидер.