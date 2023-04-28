ИП и ремесленников в Беларуси ожидают изменения

Деятельность, по которой сейчас платят налог на профдоход будет приравнена к предпринимательской.

Гражданский кодекс также претерпит изменения. В ст 1 ГК будет сокращен список того, что не считается предпринимательской деятельностью.

Из перечня уберут все те занятия, которые с начала 2023 года подпадают под налог на профдоход (НПД).

Среди них: выпас скота, фото- и видеосъемка событий, устный и письменный перевод, ремесленничество, услуги в сфере агроэкотуризма и другое.

В ст 22 укажут, что без образования юридического лица предпринимательством смогут заниматься ИП.

В документе урегулировано согласование порядка ремесленной деятельности, его будет регулировать президент.

Самозанятых обяжут предоставлять клиентам информацию о цене товара или услуги и другие данные и переименуют их в лиц "осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность".

Пакет изменений коснулся и деятелей культуры. В Кодексе о культуре будет оговорено создание так называемых «временных коллективов». Его можно собрать для концерта или другого события, которое проводят по решению госоргана или госкомпании (в том числе с долей государства 50% и более).

В такой коллектив входят исключительно исполнители и творческие работники, но не ИП. Организатор заключает с ними гражданско-правовые договоры.