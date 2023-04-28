В Испании законодательно запрещена коррида гномов

Испанские парламентарии в четверг запретили представления, устраиваемые во время корриды карликами.

Эта инициатива приветствуется правозащитными организациями, но подвергается критике со стороны соответствующих специалистов.

Закон, принятый в четверг, запрещает «спектакли или развлекательные мероприятия, в которых люди с ограниченными возможностями (…) используются для того, чтобы вызвать насмешки публики».

Он направлен на обеспечение соблюдения в Испании директив Европейского Союза о дискриминации в отношении людей с ограниченными возможностями.