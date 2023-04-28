Лукашенко: спокойная и мирная жизнь стала приоритетом для белорусов

Днём пятницы, 28 апреля, Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с чиновниками и жителями города Ветка в Гомельской области Беларуси, где высказался о характере местного населения. По словам Лукашенко, во время встречи с общественностью женщины одёргивали мужчин, не давая им задавать малозначимые вопросы президенту.

Александр Лукашенко заверил, что в настоящий момент белорусов волнует лишь отсутствие боевых действий на территории их государства, поскольку население Беларуси избрало своим абсолютным приоритетом спокойную и мирную жизнь без вооружённых конфликтов. Глава республики уверен, что подобная жизнь является приоритетной не только для населения Гомельской области, но и для всей Беларуси.

Кроме того, Лукашенко выразил уверенность в том, что лучше "воевать" в поле в качестве сельскохозяйственного работника, чем участвовать в реальных боевых действиях, однако Гомельщину уже сейчас можно по праву назвать прифронтовой областью из-за её близкого нахождения к Украине.

Также Александр Лукашенко заверил, что наиболее значимым желанием белорусов является "чтобы не прилетало", как говорят в республиках Донбасса, территории которых регулярно обстреливаются подразделениями вооружённых сил Украины начиная с 2014 года и по настоящий момент.

Характерно, что 28 апреля временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин заявил о семи погибших в Донецке в результате попадания снаряда ВСУ в автобус маршрутного такси.