Дачник со стажем рассказал, как надо обработать севок перед посадками, чтобы рос крупный и не болел

Опытный дачник приводит несколько самых лучших и проверенных рецептов для весенней обработки лука-севка.

Переберите лук, выберите только качественный материал, погрузите его в раствор, держите два часа. Соляной раствор делаем так: литр воды, стакан соли.

Можно увеличить объем раствора при необходимости, ориентируемся на количество лука.

Другой тип раствора - на основе марганцовки. Она обеззараживает, убирая патогенные организмы с поверхности лука.

Если сделаете сильный концентрированный раствор, корни потом будут расти слабыми. Идеальный уровень концентрации - 1% раствор. Укладываем в него севок на 30 минут.

Высушиваем его после процедуры и сажаем.

Следующий вариант обработки - раствор из золы. Хорошее средство для дезинфекции и стимуляции роста. На ведро воды берем пол литра золы. Замачиваем на 6 часов, можно на сутки.

Замачивать посевной материал можно прямо в сетке или в мешке из ткани.

Надо ли срезать шейку перед посадкой? Делают так для того, чтобы улучшить урожайность и обеспечить быстрое созревание.

Мера действительно актуальная, если вам нужно быстрее получить перо. На пару дней этот процесс ускорится. Но не более. Если вас это устраивает, можете потратить время на обрезку.

Особого смысла в этом нет, время с пользой можно потратить на более нужные процедуры: на обработку от вредителей и возбудителей заболеваний.

Между прочим срез - открытая дверь для патогенов. При этом луковый запах усиливается от срезов, привлекая вредителей с новой силой.