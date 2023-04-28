Великобритания оснастит Польшу зенитными комплексами CAMM на 2,16 млрд евро

Британская компания MBDA оснастит 22 польские зенитные батареи модульными зенитными ракетами (CAMM) и пусковыми установками.

Это одно из крупнейших двусторонних экспортных соглашений в рамках НАТО.

CAMM — это современная система противовоздушной обороны, используемая сухопутными войсками и флотом Великобритании.

Система уже используется в британских подразделениях в Польше «для защиты воздушного пространства страны», говорится в сообщении.

Согласно информации, ракеты могут быть использованы для защиты дислоцированных войск или объектов критической инфраструктуры. Они способны поразить объект размером с теннисный мяч, движущийся со скоростью звука, с расстояния 25 километров.