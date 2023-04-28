Школьник из США спас школьный автобус после того, как водитель потерял сознание

Диллон Ривз «вскочил со своего места, бросил свой рюкзак, подбежал к передней части автобуса, схватился за руль и сумел остановить автобус посреди дороги», — рассказал глава государственной школы Роберт Ливернуа во время пресс-конференции.

Водитель автобуса, который в среду вез домой около шестидесяти учеников Картер-колледжа внезапно потерял сознание, говорится в заявлении, сделанном накануне.

На видео, опубликованном властями, видим, как водитель теряет сознание, затем школьник берет на себя управление и нажимает на тормоз.

Ему удается остановить автобус, несмотря на панику и крики испуганных детей, и в конце концов он просит одноклассников немедленно звать на помощь.