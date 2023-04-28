Дачный эксперт рассказал, как помочь огурцам пережить холодное лето

В холодную погоду останавливается рост огурцов, активно развиваются заболевания. Пережить непростое время можно, укрывая растения на ночь специальным материалом.

Другой способ оказать поддержку - дать хорошую антистрессовую подкормку. Предлагаем две на выбор. Они помогают огурцам согреться суровым летом и продолжать активно плодоносить.

Подкормка из сахара делается так: на ведро воды берем стакан сахара, поливаем этим средством под корень.

Только не затрагиваем листья, не делаем опрыскивания, чтобы не вызвать развитие сажистого грибка.

Почвенные микроорганизмы будут очень рады сахару и начнут активно трудиться над ним, от чего разогреют землю.

Вместо сахара можно взять травяной настой. Берем одну часть сорняков и одну часть воды. Даем постоять неделю в теплом месте. Поливаем разведенным настоем: 1:10.

В особенно холодную погоду можно усилить концентрацию - до 1:5. Поливаем под корень. Когда поливать есть возможность лишь раз в неделю, делаем раствор так: литр настоя на 2 литра воды.

Зола - это калий, для холодных ночей огурцам самое то. Но перед тем как применить, золу гасим уксусом. В ведро воды всыпаем 3 стакана золы и пол стакана уксуса.

Такой раствор заливается под корень. Все указанные удобрения можно смешивать в один состав и давать его растениям.