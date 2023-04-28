Кенийцы начали массово терять работу из-за искусственного интеллекта

До недавнего времени в Кении работало множество фрилансеров. Они выполняли работы по разным предметам для студентов из Европы и США.
Для многих кенийцев это был отличный вид заработка. Большинство из них получали за свои труды 1000 долларов и даже больше, что является очень хорошим доходом для этой африканской страны.
Но с появлением искусственного интеллекта многие лишились этой работы. ChatGPT эффективно заменил собой кенийских фрилансеров.
Ушлые студенты быстро смекнули, что могут писать свои работы с его помощью совершенно бесплатно. Что касается качества и содержания контента, то ChatGPT справляется с этими задачами ничуть не хуже, чем человеческий ум.
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