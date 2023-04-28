Клава Кока приобрела жилплощадь своим родителям в Москве

Клава Кока сообщила на своей страничке в соцсетях, что в последнее время приобретение квартиры для своих мамы и папы в Москве для нее стало смыслом жизни.

Новая жилплощадь имеет внушительные размеры, где всем места хватит.

Певица опубликовала в Сети кадр на которым с родителями подписывает документы на новое жилье. И подписала фото: "Я просто не верю. ААА! У нас будет прописка".

Одной из первых с выгодным приобретением ее поздравила блогер Айза-Лилуна Ай, похвалив Коку за то, что та такая заботливая дочь и, отметив, что семья - это самое важное в жизни.