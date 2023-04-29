Ягоды клубники вырастут с кулак, если почистить грядки и сделать подкормку

Своевременная первая подкормка - одно из важнейших условий отличного роста клубники. Но для получения обильного урожая этой ягоды не менее важна качественная уборка грядок.

К моменту появления первых зеленых листьев на клубничных грядках должен быть наведен полный порядок. Необходимо избавиться от сорняков, сора, прошлогодней мульчи.

После этого нужно тщательно окучить ягодные кустики и взрыхлить почву, но так, чтобы не повредить корни, молодые побеги и цветоносы.

Для подкормки клубники лучше всего использовать куриный помет. Он разводится в воде в соотношении 1:19, после чего ь смесь двое суток настаивается в теплом помещении и затем используется для полива.

Под каждый куст клубники необходимо вылить пол-литра этой подкормки. Также в качестве удобрения для клубники подойдет аммиачная селитра, разведенная в воде в соотношении 1 столовая ложка на 10 литров воды.