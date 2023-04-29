Пол чайной ложки корицы в день снизит уровень холестерина в крови

Помимо придания оригинального вкуса разным блюдам корица способна значительно улучшить функционирование организма. Она является незаменимым источником многих полезных веществ - клетчатки, марганца, калия и железа.
Употребляя всего по пол чайной ложки корицы в день можно значительно снизить уровень холестерина. Еще корица активно влияет на регулирование сахара в крови, что жизненно важно при заболеваниях диабетом.
Интересно, что аромат этой приправы способен значительно улучшать память. Поэтому его рекомендуют вдыхать при нарушениях работы мозга, деменциях и других заболеваниях.
А смесь корицы с медом приносит значительное облегчение при артритах. Для этого нужно смешать половину чайной ложки коричного порошка и одну столовую ложку меда и употреблять их внутрь перед завтраком в течение недели.
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