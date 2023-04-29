Сербский лидер развеял слухи о своем здоровье и сказал, что чувствует себя хорошо

Президент Сербии Александр Вучич внес ясность в ситуацию, которая сложилась в последние дни вокруг его персоны.

Напомним, недавно в СМИ появились сведения о том, что состояние здоровья Сербского лидера резко ухудшилось и он, якобы, был экстренно доставлен в больницу.

Официального подтверждения этой информации так и не поступило.

Вчера, 28 апреля утром, Вучич заверил, что с ним все в порядке и он намерен совершить плановую поездку по Заечарскому округу.

Согласно мнению аналитиков, которые участвовали в утренней передаче на TV Pink, слухи о проблемах со здоровьем сербского президента - дело рук оппозиции.