БВФБ: доллар и юань упали в цене на торгах в пятницу 28 апреля, евро продолжает расти

Так, согласно данным БВФБ, американский доллар снизился в цене на 0,36% (0,0105 руб.), соответственно его курс упал до 2,9255 бел. руб. к концу этой недели.

Что касается евро, курс валюты снова вырос, он увеличился на 0,31% (0,01 руб.) и составил на торгах в пятницу 3,255 бел. руб.

Юань КНР упал на 0,53% (0,0225 руб.), курс за 10 юаней дошел до 4,2059 бел. руб.

Российский рубль поднялся в цене на 0,03% (0,0012 руб.), курс за 100 руб. остановился на отметке в 3,5971 бел. руб.

27 апреля по результатам торгов состояние курсов валют было таким: евро поднялся в цене, доллар, юань, российский рубль подешевели.