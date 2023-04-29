Лукашенко: Белорусы могут спокойно жить и растить детей, нападать на них никто не намерен

Белорусский президент Александр Лукашенко, встретившись с жителями Ветковского района, поспешил их уверить в том, что никто на Беларусь нападать не планирует.

Высказывание было сделано в ответ на проявленное беспокойство граждан, которые опасаются быть втянутыми в военный конфликт между Россией и Украиной.

Особое беспокойство замечено у жителей Гомельской и Брестской областей, которые Александр Григорьевич назвал "прифронтовыми".

Лукашенко отметил, что белорусское командование учитывает опыт военных действий в Украине для того, чтобы укрепить собственную армию.

Он призвал граждан не волноваться, а спокойно работать, потому что сам больше других не хочет ни с кем воевать и посылать своих граждан на фронт.

Президент также отметил, что западники, с которыми он общался, утверждают то же самое: ни со стороны Польши, ни со стороны Украины не стоит опасаться нападения на Беларусь.

В заключение белорусский лидер добавил:

Может, и не собираются. Но нам надо быть готовыми ко всему. Поэтому растите детей. Желательно побольше.

Информация предоставлена изданием "Комсомольская правда".