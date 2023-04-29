В облаках обнаружены устойчивые к антибиотикам бактерии

«Эти бактерии обычно живут на листьях или в почве», — объяснил Флоран Росси, ведущий автор исследования.

«Мы обнаружили, что они (бактерии) переносятся ветром в атмосферу и что они могут путешествовать на большие расстояния и даже пересекать земной шар на большой высоте благодаря облакам», — добавляет он.

Исследователи из Университета Лаваля в Квебеке и Университета Клермон-Овернь с помощью высокоскоростных «пылесосов» взяли образцы из облаков, формирующихся над Пюи-де-Дом, спящим вулканом в центральной Франции, в период с сентября 2019 года по октябрь 2021 года.

С исследовательской станции атмосферы, расположенной на высоте 1465 метров, ученые проанализировали эти образцы на наличие генов устойчивости к антибиотикам.

Выяснилось, что облака содержали от 330 до более 30 000 бактерий на миллилитр воды, в среднем около 8 000 бактерий на миллилитр.

У бактерий также идентифицировано 29 подтипов генов устойчивости к антибиотикам.