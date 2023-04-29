Украинская беженка разделась в эфире скандального британского телешоу

Правила проекта предлагают участникам найти себе пару обнажившись полностью, и предварительно они видят лишь тела без лиц.

Мария, беженка из Украины, сексолог и ей 22 года, она рассказала, что замужем с 18 лет, а сейчас находится в поисках новой любви среди представителей обоих полов.

Она, к слову, не преминула рассказать, как в окно ее дома в некоем украинском городке «целился российский танк».

Этот рассказ вызвал умиление у ведущей Анны Ричардсон, которая назвала ее поездку из Украины в Великобритании «адским путешествием».

На телешоу Мария отказалась от возможности провести ночь с 23-летней тезкой из Бристоля. Препятствием, как она призналась, стал интимный пирсинг. В итоге она выбрала субтильного юношу, с которым согласилась переночевать в отеле.