Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена «стариком без будущего» в ответ на его слова о смене режима в КНДР

Ким Ё Чжон заявила, что слова Джо Байдена - это слова, лишенные смысла, исходящие от человека в преклонном возрасте.

Далее Сестра Ким Чен Ына назвала американского президента стариком, не имеющим будущего. Информация предоставлена РИА Новости.

Из высказывания сестры лидера КНДР:

Это можно принять за бессмысленное высказывание человека в преклонном возрасте, который совсем не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США, старика без будущего.

Заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи подчеркнула, что риторика лидера Белого Дома может расцениваться ее страной как угроза.