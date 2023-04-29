Джо Байдену напророчили короткую жизнь, едва ли он доживет до 86 лет

Никки Хейли выступила на канале Fox News, заявляя о возможной скорой смерти действующего американского президента Джо Байдена.

По ее словам, если глава Белого дома будет избран на второй срок, то до его окончания он не продержится, потому что "вероятно, не доживет до 86 лет".

Он объявил, что снова будет баллотироваться в 2024 году, и я думаю, что мы все можем сказать по существу: в случае, если вы хотите отдать свои голоса за Байдена, вы серьезно рассчитываете на президентство вице-президента Камалы Харрис.

Ранее в издании Axios сообщили: сотрудники, находящиеся в подчинении Байдена, недовольны, отмечая быструю утомляемость президента из-за его преклонного возраста, что мешает им рационально выполнять свои обязанности.

Так, служащие администрации Байдена сетуют на то, что они слишком ограничены в составлении рабочего графика президента.

Им постоянно приходится отменять или исключать из плана отдельные общественные и внутренние мероприятия.

Происходит это оттого, что президент уже не может выдерживать плотный и насыщенный режим работы.