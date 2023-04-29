Бэби-бум: Удав разродился 42-мя змеенышами в доме для рептилий

«Поскольку она продолжала толстеть, пришлось инициировать роды», — рассказал Питер Киссер, управляющий приютом для рептилий.

Такое событие стало настоящим сюрпризом для сотрудников дома.

«Мы ожидали от 20 до 30 мальчиков, что было бы нормально для такого вида змей», — отметил эксперт. Но 13 апреля Гермиона преподнесла настоящее чудо, она, к слову, здорова.

По словам Киссера, Гермиона со своим удавом Снейпом не будут заботиться о потомстве.

«Детеныши змей очень самостоятельные, они проводят с матерью всего несколько часов, после чего могут позаботиться о себе сами», — сказал эксперт. «С первого дня они точно знают, что им можно есть и кто их враги».

По словам Киссерса, детеныши удавов длиной около 30 сантиметров питаются маленькими мышами — по одной на змею.

Дальнейшая судьба змеенышей уже определена, большинство из них отправится к любителям рептилий в частные террариумы. В доме останется лишь пара из них.

Детеныши змей уже привлекают множество посетителей в дом для рептилий, что неплохо для его основателей.