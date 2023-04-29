Дачница рассказала, как быстро избавиться от долгоносика на клубнике без химии

10:16 2023-04-29

Долгоносик способен уничтожить большую часть урожая клубники. Но от него можно избавиться, причем прямо во время цветения или плодоношения и без использования химических средств.

Долгоносик не выносит запаха чеснока и лука, поэтому можно атаковать его сразу с двух сторон: высадить на клубничных грядках эти растения и опрыскивать клубнику специальным раствором.

Для его приготовления нужно раздавить несколько зубчиков чеснока, залить 1 л воды, настоять трое суток в темноте и прохладе. Потом в раствор добавляются 50 мл хвойного экстракта и 2 г борной кислоты.

Не любит долгоносик и аромат календулы или пижмы, поэтому растения тоже можно использовать против вредителя.

По одной части цветов пижмы и календулы нужно залить 10 частями воды, настоять три дня и опрыскать полученным составом клубнику.

После таких действий урожай останется целым и экологичным, а долгоносик уйдет с грядок.

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