Дачница рассказала, как быстро избавиться от долгоносика на клубнике без химии

Долгоносик не выносит запаха чеснока и лука, поэтому можно атаковать его сразу с двух сторон: высадить на клубничных грядках эти растения и опрыскивать клубнику специальным раствором.

Для его приготовления нужно раздавить несколько зубчиков чеснока, залить 1 л воды, настоять трое суток в темноте и прохладе. Потом в раствор добавляются 50 мл хвойного экстракта и 2 г борной кислоты.

Не любит долгоносик и аромат календулы или пижмы, поэтому растения тоже можно использовать против вредителя.

По одной части цветов пижмы и календулы нужно залить 10 частями воды, настоять три дня и опрыскать полученным составом клубнику.

После таких действий урожай останется целым и экологичным, а долгоносик уйдет с грядок.