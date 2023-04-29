Мыс Slope Point, Новая Зеландия

Ветер здесь столь мощный и порывистый, что деревья изогнуты в направлении ветра.

В основном здесь разводят овец, и, кроме небольшого количества этих парнокопытных, в этой части острова нет ни людей, ни других животных.

Есть несколько заброшенных лачуг, построенных под защитой деревьев, но даже они заброшены.

Впечатляющие отвесные скалы спускаются к океану. Виды на каменистое побережье и окружающие скалы открываются поистине изумительные. Небольшой указатель показывает расстояние до экватора и Южного полюса.

Также посреди сельскохозяйственных угодий стоит небольшой маяк. К Слоуп Поинту не ведут дороги, но до него можно дойти пешком за 20 минут, следуя по ветхим жёлтым указателям.