Разноцветные дюны в Национальном Вулканическом парке Ла́ссен выглядят как пейзаж с акварельной картины

Чернота вулканической земли контрастирует с их яркими оттенками.
Красочные завихрения и пятна кажутся работой ландшафтных дизайнеров, но они являются одним из шедевров природы.
Художники, ответственные за необычный внешний вид дюн — местные вулканы. Разноцветные дюны — это пемзовые поля, образовавшиеся из слоев окисленного вулканического пепла.
Они стали такими красочными благодаря пеплу, который осел прямо на раскаленные потоки лавы.
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