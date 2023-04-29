Разноцветные дюны в Национальном Вулканическом парке Ла́ссен выглядят как пейзаж с акварельной картины

10:22 2023-04-29

Красные и оранжевые пятна покрывают холмистую местность с зелёными деревьями, рассредоточенными по всей территории.

Чернота вулканической земли контрастирует с их яркими оттенками.

Красочные завихрения и пятна кажутся работой ландшафтных дизайнеров, но они являются одним из шедевров природы.

Художники, ответственные за необычный внешний вид дюн — местные вулканы. Разноцветные дюны — это пемзовые поля, образовавшиеся из слоев окисленного вулканического пепла.

Они стали такими красочными благодаря пеплу, который осел прямо на раскаленные потоки лавы.

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