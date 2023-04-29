Разноцветные дюны в Национальном Вулканическом парке Ла́ссен выглядят как пейзаж с акварельной картины

В Нидерландах суд привлек к ответственности донора спермы, родившего не менее 550 детей

Голландец намеренно ввел в заблуждение бездетных родителей о том, сколько детей уже родилось от его спермы, хотя по местному законодательству их количество не должно превышать 25.