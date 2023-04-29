Исчезающий пляж в Одиша это Пляж "играющий в прятки"

Его игра в прятки принесёт незабываемые впечатления, которые оставят вас в благоговейном трепете перед чудесами природы.
Поистине удивительно, как море во время отлива отступает на пять километров, а затем возвращается вновь стремительным потоком.
Его игра в прятки принесёт незабываемые впечатления, которые оставят вас в благоговейном трепете перед чудесами природы.
Поистине удивительно, как море во время отлива отступает на пять километров, а затем возвращается вновь стремительным потоком.
Отлив дает уникальную возможность рассмотреть морское дно.
Помимо этого, когда вы гуляете по пляжу, ноги погружаются в мелководье и влажный песок, и если сделать снимок издалека, будет казаться, будто вы идёте по воде.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__