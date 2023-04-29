Исчезающий пляж в Одиша это Пляж "играющий в прятки"

10:25 2023-04-29

Пляж играющий в прятки расположен в штате Одиша (старое название Орисса), Индия. Здесь море исчезает и чудесным образом появляется вновь.

Его игра в прятки принесёт незабываемые впечатления, которые оставят вас в благоговейном трепете перед чудесами природы.

Поистине удивительно, как море во время отлива отступает на пять километров, а затем возвращается вновь стремительным потоком.

 

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    Отлив дает уникальную возможность рассмотреть морское дно.

    Помимо этого, когда вы гуляете по пляжу, ноги погружаются в мелководье и влажный песок, и если сделать снимок издалека, будет казаться, будто вы идёте по воде.

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