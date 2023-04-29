В детстве канадскую модель Винни Харлоу дразнили из-за ее белых пятен на ее коже

После того, как девушка бросила школу, ее вскоре обнаружила в «Инстаграме» ведущая телешоу «Топ-модель по-американски» Тайра Бэнкс.

Тайра пригласил девушку принять участие в шоу и она согласилась, а позже стала финалисткой «Топ-модель по-американски».

После этого к девушке пришла известность.

Винни стала официальной представительницей испанского бренда одежды Desigual, она появилась на обложках нескольких глянцевых журналов и снялась в видеоклипе