В детстве канадскую модель Винни Харлоу дразнили из-за ее белых пятен на ее коже

10:43 2023-04-29

Из-за белых пятен на ее коже, вызванных витилиго, малоизученным заболеванием, при котором кожа утрачивает пигментацию.

После того, как девушка бросила школу, ее вскоре обнаружила в «Инстаграме» ведущая телешоу «Топ-модель по-американски» Тайра Бэнкс.

Тайра пригласил девушку принять участие в шоу и она согласилась, а позже стала финалисткой «Топ-модель по-американски».

После этого к девушке пришла известность.

Винни стала официальной представительницей испанского бренда одежды Desigual, она появилась на обложках нескольких глянцевых журналов и снялась в видеоклипе

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