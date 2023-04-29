В Нидерландах суд привлек к ответственности донора спермы, родившего не менее 550 детей

11:08 2023-04-29

Голландец намеренно ввел в заблуждение бездетных родителей о том, сколько детей уже родилось от его спермы, хотя по местному законодательству их количество не должно превышать 25.

После того, как он стал отцом по меньшей мере 550 детей, голландский суд остановил чрезмерно усердного донора спермы.

Женщина, которая родила ребенка благодаря донорской сперме от своего мужа и Фонда доноров, подала в суд на 41-летнего мужчину и оказалась права.

Поскольку он продолжал предлагать свои услуги в онлайн-сетях,то был осужден в порядке упрощенного производства.

В пятницу суд запретил мужчине в дальнейшем сдавать сперму.

Суд в Гааге постановил, что в случае нарушения запрета ему грозит штраф в размере 100 000 евро за каждый случай донорства.