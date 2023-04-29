Украина направила Польше ноту протеста из-за запрета на ввоз сельхозпродукции

«Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС» — сказал Николаенко.

Спикер украинского МИДа утверждает, что существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию.

Кроме возобновления поставок сельхозпродукции из Украины в европейские страны, добавил Николаенко, есть основания для продолжения свободного экспорта как в другие страны-участницы Евросоюза, так и другие страны, не входящие в ЕС.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора высказал своё недовольство председателю Европейского совета Шарлю Мишелю на односторонний запрет импорта украинского зерна в ряд стран Восточной Европы.