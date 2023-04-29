В Варшаве чиновники в сопровождении полиции ворвалась в здание школы при российском посольстве

Этим утром, 29 апреля, прибывший к зданию школы представитель мэрии потребовал открыть ворота учреждения образования, но получил отказ.

Услышав отказ от сотрудников школы при посольстве РФ в Варшаве, специально приглашённые службы начали ломать калитку.

Спустя некоторый промежуток времени приглашённым службам удалось взломать калитку, и они ворвались в здание, а затем повесили на ворота цепь с замком, чтобы из здания нельзя было вывезти имущество.

Отмечается, что польские власти дали время до 19.00 мск сотрудникам школы при посольстве Российской Федерации в Варшаве, чтобы покинуть здание.