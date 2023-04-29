Умер звезда Первого канала, экс-ведущий передачи «Фазенда» Сергей Колесников

Трагическую новость о смерти звезды кино, театра и ТВ сообщил сын звезды. О причинах ухода Колесникова не говорится, пишет старХит.

У экс- ведущего «Фазенды» остались двое детей, один из них - известный актер Иван Колесников, а также три внучки.

В активе Сергея Колесникова - роли во многих российских сериалах. Он снимался в «Петербургских тайнах», «Дальнобойщиках», «Сыщиках-4», «Тайнах института благородных девиц».

Актер известен также и за пределами России. В частности, одна из самых известных его работ - роль коррумпированного чиновника Виктора Чагарина в фильме "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть".

Колесников появлялся вместе с Джудом Лоу в триллере «Черное море», ленте франко-американского режиссера Софи Бартез «Холодные души» и английском сериале «МакМафия».

В России поклонники знают Сергея Валентиновича, как ведущего Первого канала.В 2006-2012 годах он вел программу «Фазенда» на Первом канале.